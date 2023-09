Es sind bei vielen Anhängern des BFC Dynamo Fragen offengeblieben, seit dem 2. September, an dem der Verein mitteilte, er habe Trainer Heiner Backhaus wegen vereinsschädigendem Verhalten mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt. Was war da los in Hohenschönhausen? Was ist passiert? Weshalb kam Backhaus, der sich selbst als „Kind des Westens“ sieht, nicht mehr zurecht beim Ostklub in Berlin? Weshalb kam es dann drei Tage später doch zu einer einvernehmlichen Vertragsauflösung? War der Weggang von Backhaus einfach charakterlos? Im Podcast der Aachener Zeitung „You never talk alleng“ erzählt Backhaus, der seit voriger Woche Trainer des Regionalliga-West-Vereins Alemannia Aachen ist, wie sich die Situation in Berlin nach seiner Wahrnehmung zugespitzt hatte.

„Wie das Ganze zu Ende gegangen ist, macht die Zeit so wahnsinnig wertlos“, schickt Backhaus (41) voraus. Er war ja nach einer schwierigen Anfangszeit, er kam nach dem verpassten Drittliga-Aufstieg, durchaus beliebt bei den Fans und auch bei den Spielern. Jedenfalls, so erzählt er, hätten noch an dem Tag, an dem der BFC Dynamo in Dirk Kunert seinen Nachfolger präsentierte, Spieler bei ihm angerufen, die sich nicht vorstellen konnten, was Backhaus verbrochen haben sollte.

Schwierige Situation bei Backhaus im Beruf und im Privatleben

Er sei ein Trainer, der sein Rollenverständnis ganz klar definiert habe, sagt Backhaus in dem Podcast. Er habe sich jedoch nicht wertgeschätzt gefühlt. „Ich sehe mich nicht als Hütchenaufsteller, sondern als Coach, weil ich vom Ansatz her schon auf die Mentalität der Spieler eingehe.“ Weil aber beim BFC Dynamo zwischen Trainer, Sportdirektor und Vereinsspitze zum Teil gar keine Kommunikation bestanden habe „oder nicht die Kommunikation, wo ich der Coach sein konnte, der ich bin, wo ich nicht die Kompetenz hatte, die ich in meinem Rollenverständnis brauche, dann ist der Streit vorprogrammiert“, sagt Backhaus.

Ganz offenbar gab es Situationen mit Sportdirektor Angelo Vier, die sich nicht klären ließen. „Streit zwischen den Instanzen in einem Verein, führt immer dazu, dass die Mannschaft das mitkriegt und auch ein Alibi hat. Und das darf nicht sein in einem Verein“, sagt Backhaus, der im Podcast der Aachener Zeitung auch davon spricht, dass er neben der beruflichen Unsicherheit in Berlin auch eine private Situation zu bewältigen hatte.

Sein großer Sohn lebte zuletzt etwa ein halbes Jahr wegen gesundheitlicher Probleme bei ihm in Berlin. Sein Sohn habe Stabilität gebraucht, sagt Backhaus: „Die Situation war unmöglich. Ich kann nur dann meinem Sohn Stabilität geben, ihn auffangen, wenn ich selber auch stabil bin und nicht permanent am seidenen Faden hänge.“

Ein klärendes Gespräch sei ihm verwehrt worden „von einer Instanz zwischen mir und dem Vorstand“, behauptet Backhaus. Für ihn war aber klar: So kann es nicht weitergehen beim aktuellen Tabellensechsten der Regionalliga Nordost. „Was am Ende dazu geführt hat, dass man mich als vereinsschädigend bezeichnet, das weiß ich nicht“, meint Backhaus, der schließlich nach 14 Monaten als BFC-Trainer das Angebot von Alemannia Aachen annahm, und zurück ins Ruhrgebiet ging.

Dirk Kunert gibt am Freitag sein Trainerdebüt beim BFC Dynamo

Ganz offenbar gab es beim BFC keinen gemeinsamen Weg mehr zwischen zwei Alphatieren. Bei der Vorstellung von Trainer Kunert, sagte BFC-Sportdirektor Angelo Vier am Dienstag über dessen Vorgänger: „Wir hatten kein Trainerthema, wir wollten auch keines, aber Heiner Backhaus hat sich entschieden, persönliche Gründe in den Vordergrund zu stellen, die ihm wichtiger waren als das, was wir hier zusammen aufgebaut haben.“

Backhaus wiederum mutmaßt im Podcast der Aachener Zeitung, dass ein Trainer, der weniger Kompetenzen einfordert, besser klarkommen werde beim BFC. In dieser Gemengelage gibt nun Dirk Kunert sein Trainerdebüt bei Dynamo am Freitagabend (19 Uhr, Sportforum) gegen den SV Babelsberg, der in der Regionalliga Nordost zwei Plätze vor den Fußballern aus Hohenschönhausen liegt.