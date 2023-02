Niederlage für Stützle - Sabres-Torhüter pariert 53 Schüsse

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators eine klare Niederlage in der NHL kassiert. Die Senators verloren in der nordam...

Raleigh (dpa) – -Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators eine klare Niederlage in der NHL kassiert. Die Senators verloren in der nordamerikanischen Profiliga beim Spitzenteam Carolina Hurricanes mit 0:4 (0:2, 0:0, 0:2).

Carolinas Torhüter Antti Raanta parierte alle 32 Schüsse auf sein Tor, darunter drei von Stützle. Für die Hurricanes, das aktuell zweitbeste Team der NHL, war es der fünfte Sieg in Serie. Die Senators verpassten es dagegen, etwas an den letzten Wildcard-Platz für die Playoffs in der Eastern Conference heranzurücken.

Den belegen aktuell die Buffalo Sabres um JJ Peterka nach einem 3:1-Erfolg bei den Florida Panthers. Im Tor der Sabres zeigte Craig Anderson mit 41 Jahren eine Glanzleistung: Zum zweiten Mal in seiner Karriere und als bislang ältester NHL-Torhüter parierte er 53 Schüsse auf sein Tor. Jeff Skinner erzielte zwei Treffer und Tage Thompson bereitete alle drei Sabres-Tore vor, während Peterka im neunten Spiel in Serie ohne Torbeteiligung blieb.