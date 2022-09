New York - Tennisspielerin Jule Niemeier fühlt sich bereit für den nächsten Coup bei den US Open. Es mache ihr „extrem Spaß“, auf der „großen Bühne gegen große Namen zu spielen“, sagte die letzte deutsche Tennis-Hoffnung beim Grand-Slam-Turnier in New York: „Das schüchtert mich nicht ein - und das ist extrem wichtig.“

Vor allem in ihrem Zweitrunden-Duell gegen Julija Putinzewa am Donnerstag (gegen 19.00 Uhr MESZ/Eurosport). Die gebürtige Russin, die seit 2012 für Kasachstan startet, sei eine „Verteidigungskünstlerin“, agiere taktisch sehr geschickt und bringe „viel Erfahrung mit“, sagte Niemeiers Trainer Christopher Kas der Deutschen Presse-Agentur: „Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, ich gehe aber trotzdem von einem offenen Match aus.“

Vor allem Niemeiers beeindruckender Auftaktsieg gegen die frühere Australian-Open-Gewinnerin Sofia Kenin aus den USA stärkt den Optimismus des Trainers. „Das war das beste Match ihrer Karriere auf Hartplatz - und das gegen eine ehemalige Grand-Slam-Siegerin“, schwärmte Kas. Kann sie diese Form halten, sei der Einzug in die dritte Runde auf jeden Fall möglich: „Wenn sie gut aufschlägt und gut returniert, ab und zu mal ans Netz geht, ein paar Variationen einbaut, dann kann sie auch gegen Putinzewa in gute Positionen kommen.“

Wichtig wird auch sein, dass sich die Dortmunderin von Putinzewa, die in der Vergangenheit öfter als Provokateurin aufgefallen war, nicht aus dem Konzept bringen lässt. „Wenn das ein oder andere Mätzchen von ihr kommen sollte, wird sich Jule davon nicht beeindrucken lassen“, glaubt Kas.