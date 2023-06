Niemeier und Siegemund meistern Quali für Turnier in Berlin

Sabine Lisicki tritt dank einer Wildcard beim WTA-Turnier in ihrer Heimatstadt Berlin an. In der Qualifikation lösen Jule Niemeier und Laura Siegemund ihre T...

Berlin -Die Tennisspielerinnen Jule Niemeier und Laura Siegemund haben den Sprung ins Hauptfeld des Rasenturniers in Berlin geschafft. Wimbledon-Viertelfinalistin Niemeier gewann am Sonntag auch ihr zweites Qualifikationsspiel gegen die Belgierin Greet Minnen mit 7:6 (7:2), 3:6, 6:2. Siegemund hatte zuvor durch ein 7:5, 6:2 gegen die Russin Jelina Awanessjan ihr Ticket für das Hauptfeld gelöst. Das international hochklassig besetzte Turnier auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß vom 19. bis 25. Juni gilt als Vorbereitung auf das Grand-Slam-Event in Wimbledon (3. bis 16. Juli).

Über einen festen Startplatz dank einer Wildcard darf sich Sabine Lisicki freuen. Die Wimbledon-Finalistin von 2013 trifft bei ihrem Heimturnier in der ersten Runde auf die an Nummer drei gesetzte Französin Caroline Garcia. Die 33-jährige Lisicki kämpft nach vielen gesundheitlichen Rückschlägen um den Anschluss an die Top-100 der Weltrangliste, aktuell steht sie auf Rang 292. „Es geht grundsätzlich in die richtige Richtung. Aber es braucht ein bisschen Zeit, sich hochzuarbeiten“, sagte die Berlinerin: „Ich bin dankbar und freue mich auf die Chance.“

Bei der mit 850.000 Dollar dotierten Veranstaltung schlägt fast die gesamte Weltelite auf. Die Fans dürfen sich auf Australian-Open-Gewinnerin Aryna Sabalenka (Belarus), Vorjahressiegerin Ons Jabeur (Tunesien) und US-Ausnahmetalent Cori Gauff freuen. Die polnische Weltranglistenerste Iga Swiatek, die vor einer Woche das Finale der French Open gewann, ist nicht dabei. „Mit acht von zehn Top-Ten-Spielerinnen der Welt ist es ein starkes Feld, da muss man sein absolut bestes Tennis spielen, um Matches zu gewinnen“, sagte Lisicki.