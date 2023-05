Nike rüstet Fußballerinnen von Viktoria Berlin aus

Hamburg/Berlin -Die Fußballerinnen von Regionalligist Viktoria Berlin werden von der kommenden Saison an von Sportartikelhersteller Nike ausgerüstet. Die zweimalige Weltmeisterin Ariane Hingst verkündete am Dienstag auf der OMR-Konferenz in Hamburg das Sponsoring des amerikanischen Unternehmens. Hingst gehört zu den sechs Gründerinnen des aktuellen Drittligisten, das innerhalb der kommenden fünf Jahre die Bundesliga erreichen will.

In welcher Liga die Fußballerinnen in der kommenden Saison an den Start gehen, ist noch ungewiss. Drei Spieltage vor dem Saisonende liegt Viktoria in der Regionalliga Nordost mit vier Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz. Sollte die Meisterschaft gewonnen werden, stehen zwei Relegationsspiele gegen den Meister der Regionalliga Nord an. Dort steht der Hamburger SV als Titelträger schon fest.