Niko Kovac: „Leichter, in München zu spielen als in Berlin“

Wolfsburg -Trainer Niko Kovac vom VfL Wolfsburg hält den 1. FC Union Berlin im DFB-Pokal für den aktuell „schwersten Gegner, den wir hätten ziehen können. Ich glaube, es ist im Moment leichter, in München zu spielen als in Berlin“, sagte der 51-Jährige am Montag bei seiner Pressekonferenz zu diesem Achtelfinal-Duell (Dienstag, 20.45 Uhr/Sky). „Ich weiß, was auf uns zukommt: eine tolle Atmosphäre, eine tolle Mannschaft. Urs macht das richtig gut mit den Jungs. Sie sind sehr konstant, top strukturiert. Aber es hilft alles nichts. Wir werden das Spiel spielen.“