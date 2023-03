Nina Mittelham verpasst Tischtennis-DM wegen Knieverletzung Nina Mittelham vom TTC Berlin Eastside fällt wegen einer Knieverletzung für die 91. Deutschen Tischtennis-Meisterschaften am Freitag und Samstag in Nürnberg ... dpa

ARCHIV - Nina Mittelham spielt Tischtennis. Marius Becker/dpa/Archivbild

Nürnberg/Berlin -Nina Mittelham vom TTC Berlin Eastside fällt wegen einer Knieverletzung für die 91. Deutschen Tischtennis-Meisterschaften am Freitag und Samstag in Nürnberg aus. Schon am Dienstag fehlte sie beim Bundesliga-Heimspiel des Hauptstadt-Teams gegen Schwabhausen, in dem sich Eastside mit einem 6:0 den direkten Halbfinaleinzug sicherte. Bei der DM hatte sie für das Einzel und fürs Doppel mit Vereinskameradin Xiaona Shan gemeldet.