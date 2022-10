Noebels: „Müssen uns aus der Situation herauskämpfen“ Die Hauptstädter zeigen im DEL-Klassiker gegen Mannheim eine starke Leistung, gehen aber erneut als Verlierer vom Eis. Der strauchelnde Meister muss sich nun... dpa

ARCHIV - Marcel Noebels jubelt nach dem Sieg. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Marcel Noebels konnte sich über seine beiden frühen Tore gegen die Adler Mannheim nur begrenzt freuen. Schließlich hatten die Eisbären Berlin am Ende noch mit 2:3 im Penaltyschießen verloren und in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die dritte Niederlage hintereinander kassiert. „Klar ist das bitter“, sagte der 30 Jahre alte Nationalspieler am Sonntagabend, lobte aber auch den Einsatz über 65 Minuten: „Es war das richtige Zeichen von der Mannschaft, dass wir uns aus der Situation herauskämpfen müssen.“