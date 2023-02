Noebels: „Müssen unsere eigenen Hausaufgaben machen“ Nach einer lange enttäuschenden Saison finden die Berliner im Hauptrunden-Endspurt der DEL ihre Form und hegen wieder berechtigte Playoff-Hoffnungen. Nun gil... dpa

Berlin -Die Eisbären Berlin wittern in der Deutschen Eishockey Liga (DHL) ihre Chance auf die Pre-Playoffs, ohne in große Euphorie zu verfallen. „Wir müssen unsere eigenen Hausaufgaben machen. Das haben wir diesmal getan“, sagte Nationalspieler Marcel Noebels nach dem beeindruckenden 5:1 gegen den Tabellenzweiten ERC Ingolstadt, „unsere Aufgabe in den letzten drei Spielen ist, die anderen unter Druck zu setzen und zu hoffen, dass der eine oder andere Patzer bei einem Konkurrenten vielleicht noch dabei ist.“