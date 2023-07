Noha Akugue erstmals in Runde zwei eines WTA-Turniers

Hamburg -Tennis-Talent Noma Noha Akugue hat als zweite deutsche Spielerin das Achtelfinale beim Turnier in Hamburg erreicht. Erstmals gelang der 19-Jährigen aus Reinbek bei Hamburg damit der Einzug in die zweite Runde bei einer WTA-Veranstaltung.

Die Weltranglisten-207. setzte sich gegen Laura Pigossi mit 7:5, 6:4 durch. Gegen die Brasilianerin hatte sie noch in der zweiten Qualifikations-Runde zum Grand-Slam-Turnier in Paris verloren. Dank einer Wildcard steht Noma Noha Akugue ohnehin erstmals in einem Hauptfeld eines WTA-Turniers.

In der mit 235.680 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung am Hamburger Rothenbaum erwartet sie im Achtelfinale eine schwere Aufgabe: Sie trifft auf die Siegerin der Partie zwischen der an Nummer eins gesetzten Kroatin Donna Vekic und der Australierin Storm Hunter. Am Sonntag war die Hamburgerin Tamara Korpatsch die erste einheimische Spielerin, die die zweite Runde erreicht hatte.