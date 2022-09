Norweger Foss überraschend Weltmeister im Einzelzeitfahren Tobias wer? Der kaum bekannte Norweger Tobias Foss hat den großen Radstars die Show gestohlen und völlig überraschend den WM-Titel im Einzelzeitfahren geholt. Michelle Ostwald Stefan Tabeling dpa

Ricarda Bauernfeind steht auf dem Podium des Einzelzeitfahrens der Frauen U23. Dirk Waem/Belga/dpa

Wollongong -Unweit des traumhaften Wollongong City Beach saß Tobias Foss im Zielbereich und wusste gar nicht, wie ihm geschah. Egal ob Jahrhunderttalent Remco Evenepoel, Ex-Tour-Dominator Tadej Pogacar oder Weltmeister Filippo Ganna - die Stars der Szene wurden im Einzelzeitfahren bei der Straßenrad-WM in Down Under allesamt von dem recht unbekannten Norweger düpiert.