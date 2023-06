Norweger Ruud bei French Open in dritter Runde

Vorjahresfinalist Casper Ruud hat als nächster Titelanwärter bei den French Open die dritte Runde erreicht. Der 24 Jahre alte Norweger bezwang am Donnerstag ...

Paris -Vorjahresfinalist Casper Ruud hat als nächster Titelanwärter bei den French Open die dritte Runde erreicht. Der 24 Jahre alte Norweger bezwang am Donnerstag den Italiener Giulio Zeppieri 6:3, 6:2, 4:6, 7:5.

Ruud ist beim Sandplatzklassiker in Paris an Position vier gesetzt. Zuvor waren bereits die beiden Topfavoriten Carlos Alcaraz aus Spanien und der Serbe Djokovic ebenso wie Stefanos Tsitsipas aus Griechenland in die Runde der besten 32 eingezogen.

Ruud war im Endspiel des Vorjahrs klar gegen Rafael Nadal bei dessen 14. French-Open-Triumph unterlegen. Der Spanier fehlt bei dieser Auflage verletzungsbedingt.