Gstaad - Der norwegische Tennisprofi Casper Ruud hat seinen Titel beim ATP-Turnier in Gstaad erfolgreich verteidigt.

Der 23 Jahre alte French-Open-Finalist setzte sich im Endspiel der Sandplatzveranstaltung gegen den Italiener Matteo Berrettini mit 4:6, 7:6 (7:4), 6:2 durch.

Berrettini verpasste damit seinen dritten Turniersieg in Serie nach den Erfolgen auf Rasen in Queens und Stuttgart. Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon hatte der 26-Jährige wegen einer Infektion mit dem Coronavirus passen müssen.

Im Halbfinale hatte Berrettini Dominic Thiem bezwungen. Der frühere Sieger der US Open aus Österreich bestätigte damit seinen langsamen Aufwärtstrend, nachdem er Ende März nach einer langwierigen Verletzung zurückgekehrt war.