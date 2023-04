Norwegerin Klaveness will für UEFA-Exekutive kandidieren Die norwegische Verbandschefin Lise Klaveness verpasst den historischen Einzug in die UEFA-Exekutive. Von ihrem Weg will sie sich nicht abbringen lassen. Ein... dpa

Die norwegische Verbandspräsidentin Lise Klaveness will in zwei Jahren erneut für einen Posten in der Regierung des Kontinentalverbands antreten. Armando Franca/AP

Lissabon -Die norwegische Verbandspräsidentin Lise Klaveness lässt sich von ihrem verpassten Einzug in das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union nicht entmutigen. Die 41-Jährige, die sich in den vergangenen Monaten als kritische Stimme im Weltfußball hervorgetan hatte, will in zwei Jahren erneut für einen Posten in der Regierung des Kontinentalverbands antreten.