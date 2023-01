Nowak: „Versuchen einfach, den Zug rollen zu lassen“ Die jüngste Siegesserie hat die Lage der lange abstiegsbedrohten Berliner gründlich verändert. Jetzt müssen die Hauptstädter ihr Erfolgsrezept beibehalten, u... dpa

Berlin (dpa/bb) – -Bei den Eisbären Berlin herrscht nach fünf Siegen in Folge mittlerweile Playoff-Hoffnung statt Abstiegsangst. Verteidiger Marco Nowak sieht daher auch keinen Grund, die zuletzt so erfolgreiche Herangehensweise zu ändern: „Wir machen uns jetzt keinen Stress und versuchen einfach, den Zug rollen zu lassen“, sagte er am Mittwochabend nach dem 4:1 gegen die Straubing Tigers, mit dem die Hauptstädter ihren Rückstand auf Platz 10 in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf fünf Punkte verkürzten.