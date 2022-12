Nowitzki mit Statue geehrt - Mavericks schlagen Lakers Pünktlich zu Weihnachten wird Dirk Nowitzki mit einer Statue seines ikonischen Wurfs vor der Arena seiner Dallas Mavericks geehrt. Danach besiegt das aktuell... dpa

Ex-Basketballprofi Dirk Nowitzki spricht während der Zeremonie. Emil T. Lippe/AP/dpa

Dallas -Die Dallas Mavericks haben die deutsche Basketball-Ikone Dirk Nowitzki an Weihnachten gleich doppelt beschenkt. Zuerst bekam der 44 Jahre alte Rekordspieler der Mavericks am Sonntagmorgen (Ortszeit) eine Statue vor der American Airlines Center in Dallas, danach gewann das aktuelle Team angeführt vom heutigen Starspieler Luka Doncic gegen die Los Angeles Lakers.