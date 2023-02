Nowitzki vor Aufnahme in Hall of Fame der NBA

ARCHIV - Dirk Nowitzki könnte bald in die Hall of Fame der NBA aufgenommen werden. Emil T. Lippe/AP/dpa

Salt Lake City -Dirk Nowitzki darf sich gute Chancen ausrechnen, in diesem Jahr in die NBA Hall of Fame aufgenommen zu werden.

Die deutsche Basketball-Legende ist einer von zwölf Kandidaten für die Basketball-Ruhmeshalle. Dies gab die NBA im Rahmen des All-Star-Wochenendes in Salt Lake City bekannt.

Ein 24-köpfiges Komitee wird darüber noch abstimmen, im Rahmen der College-Meisterschaft am 1. April werden die neuen Mitglieder der Hall of Fame bekannt gegeben. Die feierliche Aufnahme in die Ruhmeshalle selbst wird am 11./12. August stattfinden.

NBA-Champion von 2011

Nowitzki hat in seiner NBA-Karriere insgesamt 31.550 Punkte erzielt und rangiert in der ewigen Bestenliste auf dem sechsten Platz. Im Jahr 2011 gewann der 44-Jährige mit den Dallas Mavericks die Meisterschaft, dabei wurde Nowitzki zum wertvollsten Spieler der Endspielserie gekürt. In der Saison 2006/07 hatte Nowitzki die MVP-Auszeichnung der Hauptrunde gewonnen.

Ende des vergangenen Jahres wurde Nowitzki bereits eine andere Ehrung zuteil: Die Dallas Mavericks widmeten ihrem ehemaligen Starspieler eine Statue, die vor der Heimspielstätte der Mavericks steht. Anfang des Jahres 2022 zog das NBA-Team zudem das Trikot Nowitzkis unter die Hallendecke, sein Trikot mit der Nummer 41 wird nicht mehr vergeben.

Neben Nowitzki dürfen sich mit dem Franzosen Tony Parker und dem Spanier Paul Gasol auch zwei andere Europäer Chancen auf die Hall of Fame ausrechnen.