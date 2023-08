Null Tore, null Punkte: Keiner ist in Liga zwei so schlecht wie Hertha BSC

Wieder kein eigenes Tor, diesmal drei Gegentreffer und dadurch weiter null Punkte. Hertha BSC hat auch das dritte Spiel in der 2. Bundesliga verloren und hat mit einer diesmal auch schlechten Leistung die Ergebniskrise weiter verschärft. Nach dem 0:3 (0:2) beim Hamburger SV ist die Mannschaft von Trainer Pal Dardai auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht und kann diesen am 3. Spieltag nur noch verlassen, wenn Braunschweig am Sonntag gegen Schalke 04 noch deutlicher patzt.

Toni Leistner hat bei der Rückkehr zum Ex-Verein Geburtstag

Dabei hätte es der Tag des Toni Leistner werden können: Am Abend seines 33. Geburtstags beim Ex-Verein, wo er von Trainer Tim Walter aussortiert wurde, zu spielen und mit einem Sieg oder zumindest einem Punktgewinn den Platz zu verlassen, wäre wohl eins der schönsten Geschenke gewesen. Selbst eine Vielzahl von Hertha-Fans hatte seine Leistungen in den bisherigen drei Pflichtspielen als Anlass gesehen, in ihren Glückwünschen über den Tag verteilt in den sozialen Medien versöhnliche Töne mit dem Ex-Unioner anzuschlagen und ihm sowie der Mannschaft für das Spitzenspiel der 2. Bundesliga das maximale Glück zu wünschen.

Das hatten Leistner und seine Teamkollegen allerdings schon nach 24 Minuten aufgebraucht. Erst wurde das 1:0 des HSV, bei dem Fabian Reese den Ball im Strafraum per Kopf klärte, anstatt Torwart Tjark Ernst den Ball abfangen oder zumindest per Faustabwehr aus der Gefahrenzone befördern zu lassen, zurückgenommen. Robert Glatzel hatte dieses Missverständnis zur Führung genutzt, zuvor aber Hamburgs Jonas Meffert knapp im Abseits gestanden (18.). Nur drei Minuten später zeigte Schiedsrichter Frank Willenborg auf den Elfmeterpunkt – Leistner traf bei einem Klärungsversuch im Hertha-Strafraum nicht nur den Ball, sondern wohl auch Glatzel. Dieser Aktion aber war ein Hamburger Handspiel in der Vorbereitung vorausgegangen, weshalb der Strafstoß zurückgenommen wurde und die Berliner zum zweiten Mal Glück hatten und mit dem VAR im Bunde waren.

Doch auch danach hangelten sich Leistner, der von den Hamburger Fans bei Ballkontakt ausgepfiffen wurde, und seine Teamkollegen von einer Verlegenheit in die nächste. Offensiv brachte die Mannschaft von Trainer Pal Dardai gar nichts zustande, defensiv konnten die Fehler auch mit zunehmender Spieldauer nicht abgestellt werden. In der 38. Minute waren die Kräfteverhältnisse nicht nur für einen kurzen Moment von der Anzeigetafel abzulesen: Glatzel setzte sich auf der linken Seite schön durch, spielte einen Flachpass auf Bakery Jatta, der mit seinem schwachen linken Fuß den Ball zum 1:0 in die lange Ecke schlenzte und Tjark Ernst keine Abwehrmöglichkeit ließ.

In einer einseitigen ersten Hälfte aber war das noch nicht das Ende. Nach einem Handspiel von Marton Dardai zeigte Willenborg abermals auf den Elfmeterpunkt – eine Entscheidung, die auch nach Überprüfung des VAR nicht zurückgenommen wurde. Laszlo Benes schickte den Hertha-Keeper ins Leere und die gesamte Berliner Mannschaft mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine (45.+4). Nach zwei 0:1-Niederlagen gegen Düsseldorf und Wiesbaden hatte Hertha BSC also diesmal schon zwei Gegentreffer in einer Hälfte kassiert und hatte vor dem Seitenwechsel noch immer kein Liga-Tor erzielt.

Robert Glatzel entscheidet die Partie mit seinem zweiten Tor

Weitere 45 Minuten aber blieben der Elf von Pal Dardai noch, um an dieser Statistik etwas zu ändern und vielleicht sogar den ersten Zähler einzufahren. Die Berliner zeigten sich zumindest bemüht: Toni Leistner holte sich eine blutige Nase, Marco Richter gab den gefährlichsten Torschuss ab und das gesamte Team verzeichnete weitere Offensivaktionen. Das dritte Tor des Abends aber erzielte erneut der HSV. Gegen die weit aufgerückte Berliner Abwehr reichte ein Pass von Jatta in die Schnittstelle und plötzlich waren Ransford-Yeboah Königsdörffer und Glatzel allein vor Torwart Ernst. Ersterer passte auf Zweiteren und mit diesem zweiten Treffer von Glatzel war die Partie entschieden.