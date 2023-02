Der 1. FC Nürnberg hat nach dem umjubelten Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale auch in der 2. Fußball-Bundesliga einen eminent wichtigen Sieg eingefahren. Die...

Nürnberg jubelt nach Valentinis Hammer-Tor auch in der Liga

Nürnberg -Der 1. FC Nürnberg hat nach dem umjubelten Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale auch in der 2. Fußball-Bundesliga einen eminent wichtigen Sieg eingefahren. Die Franken verbuchten beim 1:0 (0:0) gegen den bayerischen Rivalen SSV Jahn Regensburg drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Für FCN-Coach Markus Weinzierl (48) war es auch persönlich ein besonderer Sieg, weil er seine Trainer-Laufbahn einst in Regensburg begonnen hatte.

In einer zerfahrenen Partie vor 27.118 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion sorgte Enrico Valentini in der 56. Minute für den Glanzpunkt des Spiels. Der Außenverteidiger traf nach einem von Jahn-Verteidiger Sebastian Nachreiner schlecht geklärten Eckball aus 18 Metern mit einem strammen Schuss in die rechte Torecke. Mit 22 Punkten setzten sich die Nürnberger etwas ab vom Jahn (19), der nun schon seit sieben Spielen sieglos ist.

Drei Tage nach dem Nürnberger Pokal-Kraftakt gegen Fortuna Düsseldorfer blieb das spielerische Element gegen verunsicherte Regensburger weitgehend auf der Strecke. Der Ball flog meist wie eine Flipper-Kugel unkontrolliert umher. Nach einem Abseitstor von Regensburgs Kaan Caliskaner (6.) dauerte es bis zur 34. Minute, ehe der „Club“ einen Konter über Kwadwo Duah gut ausspielte. Den Flachschuss von Valentini hielt Jahn-Torwart Jonas Urbig. Nach der Pause schoss Jahn-Kapitän Bnedikt Gimber am Tor vorbei (49.). Der „Club“ erarbeitete sich den Heimsieg.