Ob als Sieger oder nach Niederlage: Urs Fischer schläft gut

dpatopbilder - Trainer Urs Fischer von Union Berlin lächelt. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Union Berlins Trainer Urs Fischer bereitet auch der Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga keine schlaflosen Nächte. „Ich schlafe immer gut, wirklich. Sei es nach Niederlagen oder Siegen. Das ist eine Qualität, das muss ich schon sagen. Ich brauche noch keine Medikamente. Ich finde meinen Schlaf“, sagte der 56-Jährige nach dem 2:1 seiner Köpenicker gegen den FSV Mainz 05 am Samstag mit einem Lächeln auf die Frage, ob er als Tabellenführer anders schlafe. Union war durch den Sieg zumindest bis Sonntagnachmittag am FC Bayern München vorbeigezogen.