Ohne Da Silva und Kratzer: Deutscher WM-Kader steht fest

Berlin -Angeführt von den vier NBA-Profis Dennis Schröder, Moritz Wagner, Franz Wagner und Daniel Theis reisen die deutschen Basketballer zur Weltmeisterschaft nach Asien. Bundestrainer Gordon Herbert gab am Donnerstag sein zwölfköpfiges Aufgebot für das Turnier ab 25. August in Asien mit der Vorrunde im japanischen Okinawa bekannt. Aus dem zuvor 14 Spieler umfassenden Kader des Deutschen Basketball Bundes wurden Oscar da Silva (FC Barcelona) und Leon Kratzer (Paris Basketball) vor den abschließenden vier Testspielen gestrichen und müssen abreisen.

„Ich möchte so schnell wie möglich zu zwölf Spielern kommen und das Team so aufbauen“, hatte Herbert am Mittwochabend nach dem 86:81-Testspielsieg gegen Kanada in Berlin gesagt. „Wir haben nur noch drei Trainingseinheiten und vier Spiele, bevor wir nach Japan fliegen. Wir müssen die Spiele nutzen, um in die richtige Form zu kommen.“ Der 64 Jahre alte Kanadier Herbert traf seine Entscheidung etwas überraschend noch vor dem Supercup mit weiteren Vorbereitungsspielen in Hamburg. Dort trifft Deutschland am Samstag auf China. Einen Tag später kommt es zum Vergleich mit Kanada oder Neuseeland.

Bis zum WM-Beginn in Japan bestreitet das deutsche Team in der kommenden Woche noch zwei weitere Testspiele gegen Titelkandidat USA und Griechenland in Abu Dhabi. Das klar angepeilte Ziel ein Jahr nach EM-Bronze ist eine Medaille bei der WM. In der Vorrunde geht es in Gruppe E zunächst gegen Japan, Finnland und Australien.