Ohne Haaland: City im Achtelfinale - Auch Real Madrid weiter

Kopenhagen -Ohne seinen Stürmer-Star Erling Haaland und in Unterzahl hat Manchester City in der Champions League einen unerwarteten Dämpfer hinnehmen müssen.

Sechs Tage nach dem 5:0 im Hinspiel kam der englische Fußball-Meister beim FC Kopenhagen nicht über ein 0:0 hinaus. Damit gab der Tabellenführer der Gruppe G, in der auch Borussia Dortmund spielt, im vierten Spiel die ersten Punkte ab. Dennoch qualifizierte sich Man City ebenso wie Real Madrid in der Gruppe von RB Leipzig zwei Spieltage vor Abschluss der Gruppenphase bereits für das Achtelfinale.

Der Ex-Dortmunder Haaland wurde von Trainer Pep Guardiola geschont. Manchester spielte in Kopenhagen eine Stunde in Unterzahl, nachdem der ebenfalls früher beim BVB aktive Sergio Gomez in der 30. Minute wegen einer Notbremse Rot gesehen hatte. Zuvor hatte Riyad Mahrez (25.) einen Handelfmeter verschossen, einen Treffer von Rodri hatte der Schiedsrichter nach Videobeweis aberkannt (11.).

Real wendet Niederlage ab

Titelverteidiger Real Madrid hat in letzter Minute eine unerwartete Niederlage abgewendet. Dank des Treffers von Nationalspieler Antonio Rüdiger in der 5. Minute der Nachspielzeit kamen die Spanier in der Gruppe von RB Leipzig bei Schachtjor Donezk zu einem 1:1 (0:0) und stehen vorzeitig in der K.o.-Runde. Für die Ukrainer hatte Olexandr Zubkow (46.) getroffen.

Für eine riesengroße Überraschung sorgte Maccabi Haifa in der Gruppe H. Das Team aus Israel gewann das Rückspiel gegen Juventus Turin mit 2:0 (2:0), nachdem es im Hinspiel in der Vorwoche noch einen 3:1-Erfolg für die Italiener gegeben hatte. Omer Atzili (7./42.) schoss beide Tore für Haifa.

PSG gegen Benfica erneut 1:1

Erneut keinen Sieger gab es im Duell zwischen Paris Saint-Germain und Benfica Lissabon. Wie in der Vorwoche trennten sich der französische Meister und das portugiesische Team des deutschen Trainers Roger Schmidt 1:1 (1:0). Während Lionel Messi wegen einer Wadenblessur fehlte, erzielte der offenbar abwanderungswillige Kylian Mbappé (39.) den PSG-Treffer per Foulelfmeter. Joao Mario (62.) glich ebenfalls vom Elfmeterpunkt aus.

Unterdessen feierte der FC Chelsea beim AC Mailand durch Treffer von Jorginho (21.) per Foulelfmeter und Pierre-Emerick Aubameyang (34.) einen ungefährdeten 2:0 (2:0)-Erfolg. RB Salzburg kam bei Dinamo Zagreb zu einem 1:1 (1:1)