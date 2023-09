Ohne Messi: Argentinien besiegt Bolivien

La Paz (dpa) – -Weltmeister Argentinien hat ohne Superstar Lionel Messi auch die zweite Partie in der Südamerika-Qualifikation für die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gewonnen. Die Albiceleste siegte in der Höhe von La Paz gegen das von dem Argentinier Gustavo Costas trainierte Bolivien am Dienstag (Ortszeit) mit 3:0 (2:0).

Die Treffer erzielten Enzo Fernández in der 31. Minute, Nicolás Tagliafico (41.) und Nicolás González (83.). Die ersten beiden Treffer bereitete Routinier Ángel Di Maria vor. Boliviens Roberto Fernández wurde nach einem Foulspiel mit Rot des Platzes verwiesen (39.). Messi wurde geschont und schaute sich den ungefährdeten Sieg von der Bank aus an.

Zum Auftakt hatte sich der Weltmeister in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires am Donnerstag angeführt von Messi, der dabei per Freistoß traf, mit 1:0 gegen Ecuador durchgesetzt.

Mit der Partie eröffnete Argentinien weltweit den Kampf um die Teilnahme an der WM 2026. Zum ersten Mal in der Geschichte werden 48 Nationen an der Endrunde teilnehmen. Das Finale findet am 19. Juli 2026 statt.