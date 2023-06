Ohne Schachmann: Letztes Tour-Ticket bei Bora für Konrad

Radprofi Maximilian Schachmann wird nicht an der 110. Tour de France teilnehmen. Sein Team Bora-hansgrohe teilte mit, dass der noch offene achte Startplatz a...

Wird nicht an der 110. Tour de France teilnehmen: Maximilian Schachmann.

Wird nicht an der 110. Tour de France teilnehmen: Maximilian Schachmann. Bernd Weißbrod/dpa

Raubling -Radprofi Maximilian Schachmann wird nicht an der 110. Tour de France teilnehmen. Sein Team Bora-hansgrohe teilte mit, dass der noch offene achte Startplatz an den Österreicher Patrick Konrad geht.

Schachmann, der in den vergangenen anderthalb Jahren gesundheitliche Probleme hatte, hatte bei der Tour de Suisse und den deutschen Meisterschaften eine gute Form gezeigt. Aus deutscher Sicht stehen nur Nils Politt und Emanuel Buchmann im Bora-Aufgebot für die am Samstag in Bilbao beginnende Tour.

Bei Schachmann ließ Teamchef Ralph Denk aufgrund der Vorgeschichte lieber Vorsicht walten. „Wir wollten kein Risiko eingehen. Max wäre natürlich gerne gefahren. Wir haben das mit ihm diskutiert. Jetzt geht es gerade wieder in die richtige Richtung. Dann geht man mit einer knallharten Tour de France obendrauf? Das kann man machen, muss man nicht machen. Er sieht es genauso“, sagte Denk der Deutschen Presse-Agentur.

Schachmann war mehrfach an Corona erkrankt, hatte lange damit zu kämpfen. Im vergangenen Jahr hatte er seine Saison bereits Ende Juli beendet.