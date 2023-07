Ohne Stars nach Österreich: Dardai sortiert Hertha-Kader neu

Berlin/Zell am See -Im Hertha-Flieger nach Österreich wird für mehrere prominente Spieler des Bundesliga-Absteigers kein Platz sein. Wie Trainer Pal Dardai andeutete, werden einige namhafte Akteure, die der Berliner Fußball-Zweitligist verkaufen möchten, am Mittwoch nicht mit ins Trainingslager nach Zell am See reisen. Namen nannte der Hertha-Coach noch nicht, doch dem Vernehmen nach sind unter anderem Dodi Lukebakio, Lucas Tousart, Suat Serdar und Krzysztof Piatek von der Personalentscheidung betroffen. Zu den Verkaufskandidaten gehört auch Torhüter Alexander Schwolow.

Unklar ist noch, welche Rolle Jessic Ngankam einnehmen soll. Die Berliner wollen den U21-Nationalspieler als Identifikationsfigur gerne behalten. Eintracht Frankfurt hat aber Interesse bekundet und die Berliner brauchen dringend Millionenerlöse im Transfergeschäft. Für Lukebakio soll sich neuerdings auch der italienische Top-Club Lazio Rom interessieren.

Maximal 26 Feldspieler und vier Torhüter will Dardai mit ins Trainingscamp vom 12. bis 21. Juli ins Salzburger Land nehmen. Die Daheimgebliebenen werden „unter Profi-Bedingungen trainieren können“, sagte der Hertha-Trainer kürzlich nach dem 2:0-Testsieg gegen den BFC Dynamo. Ein Abschieben der Stars zu der U23 steht demnach nicht zur Debatte.

Im Trainingslager bestreitet die Hertha Testspiele gegen belgische Clubs - am Samstag (16.00 Uhr) gegen RWD Molenbeek und am Sonntag (13.00 Uhr) gegen Royal Antwerpen. Auf der Rückreise wird am 21. Juli (18.00 Uhr) zudem noch ein Zwischenstopp für ein Spiel bei Standard Lüttich gemacht. Dardai erwägt noch einen weiteren Test ins Programm aufzunehmen, damit alle seine Akteure mindestens 90 Minuten zu einem Probeeinsatz kommen. Der Saisonstart in der 2. Bundesliga steht für die Berliner am 29. Juli (20.30 Uhr/Sky/Sport1) bei Fortuna Düsseldorf an.