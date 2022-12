Oilers verlieren trotz zwei Draisaitl-Vorlagen

Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl haben in der NHL eine bittere Heimniederlage gegen die Anaheim Ducks kassiert.

Edmonton -Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl haben in der NHL eine bittere Heimniederlage gegen die Anaheim Ducks kassiert.

Edmonton unterlag mit 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) und scheiterte dabei immer wieder an Ducks-Torhüter Lukas Dostal. Dem Tschechen gelangen in seinem erst sechsten NHL-Einsatz von Beginn an 46 Paraden. Allein im Schlussdrittel schossen die Oilers 23 Mal aufs Tor der Ducks, die wiederum im gesamten Spiel nur auf 17 Torschüsse kamen.

Draisaitl blieb ohne Treffer, bereitete aber zwei Tore vor, darunter den zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich durch seinen kongenialen Teamkollegen Connor McDavid. Dieser führt mit nun 28 Treffern und 62 Torbeteiligungen die Liga an.

Moritz Seider und die Detroit Red Wings verloren ihr Heimspiel gegen die Ottawa Senators mit 3:6. Bei den Senators fehlte der deutsche Angreifer Tim Stützle wegen einer Schulterverletzung. Seider blieb ebenso ohne Torbeteiligung wie JJ Peterka beim 5:2 seiner Buffalo Sabres bei den Arizona Coyotes und Nico Sturm bei der 2:3-Niederlage seiner San Jose Sharks nach Penaltyschießen bei den Los Angeles Kings.