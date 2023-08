Oliver Christensen verlässt Hertha BSC und wechselt zum AC Florenz

Ganz überraschend kam die Nachricht am Mittwoch nicht. Über den ganzen Sommer hinweg galt Oliver Christensen bei Hertha BSC als eines der Verkaufsobjekte, die dem Bundesligaabsteiger eine großzügige Ablöse bescheren würden. Dennoch: Bei den beiden 0:1-Niederlagen bei Fortuna Düsseldorf und zuletzt im Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden stand der 24-jährige Däne noch im Tor des Zweitligisten. Das wird Christensen nun aber nicht mehr, der Torwart wechselt zum AC Florenz, wie der italienische Erstligist am Mittwoch mitteilte. Die Ablösesumme soll laut Medienberichten bis zu sechs Millionen Euro betragen.

Während der wirtschaftlich stark angeschlagene Berliner Klub das Geld gut gebrauchen kann, steht Hertha-Trainer Pal Dardai vor einer kniffligen Aufgabe, wen er denn am Sonnabend (13 Uhr) im DFB-Pokalspiel beim FC Carl Zeiss Jena ins Tor stellen wird. Zur Verfügung stehen die Nachwuchskräfte Tjark Ernst, Robert Kwasigroch und Tim Goller, sie sind 20, 19 beziehungsweise 18 Jahre alt.

Somit könnte nach Christensen, der seit den Relegationsspielen gegen den Hamburger SV in der Saison 2021/22 das Berliner Tor gehütet hat, der zweite Nachwuchskeeper zum Stammtorhüter aufsteigen. Christensen selbst wurde vor zwei Jahren von Herthas Ex-Manager Fredi Bobic für drei Millionen Euro vom dänischen Klub Odense BK verpflichtet. Vergangene Saison stieg er zur Nummer eins bei den Blau-Weißen auf und durfte sogar mit dem dänischen Nationalteam zur WM nach Katar fahren. Am Mittwoch führte ihn seine Reise nach Florenz, wo er am Flughafen bereits mit Florenz-Schal und -Cap aus dem Gate kam und am Nachmittag für Fotos posierte.