Bei der Vorbereitung auf Höchstleistungen kommt es im Sport oft auf Details an. Das war am Dienstagabend an den Socken des Berliner Kanuten Tim Hecker zu sehen. Versteckt unter den Hosenbeinen seiner Bundespolizei-Uniform trug der 1,90-Meter-Mann weiße Strümpfe, auf denen der Eifelturm in einer Bananenschale abgebildet war. Hecker war der Einladung des Berliner Olympiastützpunktes zum Olympic Barbecue am Ufer des Wannsees gefolgt. Die Veranstaltung ist traditionell so etwas wie der Startschuss in die Saison, an deren Ende für die Topathleten aus dem Team Berlin die Teilnahme an den Sommerspielen in Paris 2024 stehen soll. Derzeit machen sich 114 Berliner Sportlerinnen und Sportler aus 22 olympischen und sieben paralympischen Sportarten Hoffnungen, in Paris dabei zu sein. Einige von ihnen sind schon qualifiziert, andere noch nicht.

Tim Hecker, der kürzlich bei der Kanu-WM in Duisburg über 500 Meter zusammen mit Peter Kretschmer aus Leipzig Weltmeister im Zweier-Canadier wurde und der 2021 aus Tokio mit einer olympischen Bronzemedaille (im Zweier-Canadier mit Sebastian Brendel) wiedergekommen war, hat die Regattastrecke in Paris gerade erst beim Weltcup erkundet. Einen Quotenplatz für das Boot hat er mit dem WM-Titel herausgefahren, die persönliche Qualifikation muss der Kanute nächstes Frühjahr noch bestätigen.

Mehr als 50 Berliner dürften die Olympiaqualifikation schaffen

Heckers Ziel lautet: Paris. Nach dem Weltcup am Lac de Vaires-sur-Marne blieb er noch eine Woche in Frankreichs Hauptstadt – und kaufte unter anderem Eifel-Bananen-Socken. Auf die Frage, wie er nach seinen bisherigen Erfolgen mit dem Druck umgehe, sich noch qualifizieren zu müssen, um dann vielleicht kommenden Sommer wieder eine Medaille zu gewinnen, antwortete er: „Natürlich schafft das Druck, aber unter Druck werden Diamanten gemacht.“

So gesehen rechnet Berlins Olympiastützpunkt-Leiter Harry Bähr damit, wie schon zu den Spielen in Rio de Janeiro 2016 und Tokio 2021 mehr als 50 Diamanten zu entsenden. Die Sportarten mit dem größten Kandidatenkreis sind Rudern (17) und Leichtathletik (14). Neben den Berliner Wasser-Hochburgen (Kanurennsport, Rudern, Schwimmen, Segeln, Wasserspringen, Wasserball) entwickeln sich in der Hauptstadt auch Spitzenathleten in Trendsportarten wie zuletzt BMX Freestyle, Skateboard und aktuell Breaking oder Breakdance.

Präzise vorhersehbar ist die Zahl der Olympiateilnehmer etwa zehn Monate vor der Eröffnungsfeier in Paris, die in Booten auf der Seine stattfinden soll, noch nicht. Oft entscheiden Details, Verletzungen, Windrichtungen darüber, ob ein Sportler die Nominierungskriterien zum Wettkampfhöhepunkt des Jahres schafft. Aber Team Berlin habe derzeit eine vergleichbare Größe wie in den vergangenen Jahren, sagt Bähr. In Tokio waren 57 Berliner Athleten am Start, sie machten 14 Prozent von Team Deutschland aus.



Die Sportmetropole zieht Topathleten an. Tatsächlich seien seit Anfang des Jahres immer mehr Sportler nach Berlin gekommen: „Uns fehlen die Ressourcen. Wir fragen uns: Wie können wir die Athleten, die auf dem Weg nach Olympia zu uns gekommen sind, am besten betreuen? Wir machen das in Berlin schon ganz gut, aber andere Länder machen das besser.“

Der 1. FC Union ist besser ausgestattet als der Olympiastützpunkt

Den größten Athletenzulauf hat Berlin in den Sportarten Rudern (neben den Skullerinnen jetzt auch die Riemen-Frauen), Schwimmen, Moderner Fünfkampf, Eisschnelllauf und Eishockey – dazu einige Leichtathleten aus dem Spitzenbereich wie 800-Meter-Läuferin Christina Hering. Besonders die Konzentration der Riemen-Ruderinnen in Berlin stellt Bähr und seine Verwaltung vor Herausforderungen. 17 Sportlerinnen gehen in die Olympiavorbereitung. „Für die große Zahl müssten wir mehr Personal haben“, sagt Bähr, „aber das BMI deckelt die Ressourcen.“ Der OSP bräuchte mehr Physiotherapiestellen, gerade beim Rudern, mehr Ernährungsberater, mehr Athletiktrainer, gerade für die Schwimmer.

Für 600 Bundeskader in Berlin gibt es lediglich eine Sportpsychologin. Andere Olympiastützpunkte haben gar keine. Im Ausland, sagt Bähr, kämen auf 15 Sportler jeweils eine Sportpsychologen- und eine Physiotherapeutenstelle. „Der 1. FC Union Berlin hat bei einem 30-Mann-Kader fünf Physiotherapeuten angestellt“, sagt Bähr, „auch deshalb haben sie die niedrigste Verletzungsrate der Fußball-Bundesliga. Aber im olympischen Sport sind wir weit hinten. Da wird die Konzentration von Athleten nicht mit Ressourcen unterlegt.“

Die Pläne des Bundes, die Förderung des Spitzensports 2024 von rund 303 Millionen Euro auf 276 Millionen zu senken, hat auch dem OSP-Vorstandsvorsitzende Karsten Finger Sorgenfalten auf die Stirn getrieben. Der Vizepräsident des Berliner Landessportbundes sagt: „Die Entwicklung von Talenten funktioniert auf regionaler Ebene noch sehr gut. Der Weg zu internationalen Spitzenleistungen kann dann aber immer weniger erfolgreich gestaltet werden.“ Wichtig sei zudem, die ausufernde Bürokratie wieder zurückzufahren. Tatsächlich werden Diamanten ja auch nicht aus Formularstapeln gemacht.