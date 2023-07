Olympiasieger Christoph Harting spricht erstmals über Depression: „Keiner ist davor gefeit“

Kurz vor Beginn der deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Kassel an diesem Donnerstag hat der Berliner Diskus-Olympiasieger Christoph Harting seine depressive Erkrankung öffentlich gemacht. „Es ist eine Krankheit, die immer mehr gesellschaftliche Akzeptanz findet. Das Stigma fällt. Keiner ist davor gefeit. Egal, wie erfolgreich oder unerfolgreich er war. Und ja, es hat auch mich getroffen”, sagte er im Interview mit der Berliner Zeitung.

Der 33-Jährige, der sich die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris als Ziel gesetzt hat, sprach von einem psychisch absoluten Breakdown. „Ich war in der Klinik, wurde psychotherapeutisch und psychologisch betreut, dazu kam die Einstellung mit Medikamenten.”

Nach der Trennung von seiner Frau war der 2,07-Meter-Athlet zudem aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen – und von April 2021 bis August 2022 in Berlin auf Wohnungssuche. Er habe mal bei seinem Trainer, mal bei einem Freund im Büro, mal im Wurfhaus, mal im Auto geschlafen, erzählte Harting der Berliner Zeitung – und eineinhalb Jahre lang keinen Leistungssport betrieben.

