Tokio - Irgendwann voriges Jahr im Sommer kamen die Olympiaorganisatoren von Tokio mit einer Nachricht um die Ecke, die sie offenbar für erwähnenswert positiv hielten: Wer seine Tickets für die um ein Jahr verlegten Spiele nicht mehr nutzen kann, erhält sein Geld zurück. Denn es könnte ja sein, dass sich ein Fan mühevoll Urlaubstage für den Sommer 2020 freigeschaufelt hatte, dies aber für die neu terminierten Daten ein Jahr später nicht erneut tun kann.

In einem schmalen Zeitraum von 20 Tagen gegen Ende des vergangenen Jahres durften sich Besitzer von Eintrittskarten dann melden. Und in der Tat: Von 4,45 Millionen verkauften Tickets wurden 810.000 zurückgegeben, also knapp ein Fünftel. Wenn man überlegt, dass noch im Sommer 2019 die Nachfrage mehr als doppelt so hoch war wie die Zahl verfügbarer Tickets, ist dies ein beeindruckend hoher Anteil.

Zurückgegebene Olympia-Tickets sollen erneut verkauft werden

Man weiß allerdings nicht, ob die vielen Kartenrückgaben vor allem mit Terminproblemen zu tun hatten, mit neu entstandenen Berührungsängsten in Pandemiezeiten oder mit der so stark gesunkenen Beliebtheit von „Tokyo 2020“. Jeder einzelne dieser Gründe dafür wäre wohl plausibel. Doch keiner von ihnen sollte die Organisatoren von ihrem Plan entmutigen, aus „Tokyo 2020“ eine große Party zu machen nach dem offiziellen Slogan: „Unity in Diversity“ – Einheit in Vielfalt.

Zur Serie Als im Herbst 2012 die Olympischen Spiele endeten, zog unser Autor Felix Lill von der damaligen Olympiagastgeberstadt London nach Tokio. Ein Jahr später erhielt die japanische Hauptstadt den Zuschlag für die 2020er-Spiele, deren einerseits gradlinigen, andererseits aber auch holprigen Vorbereitungen er seitdem begleitet. An dieser Stelle berichtet er nun wöchentlich, bis zum geplanten Olympiastart am 23. Juli, über den steinigen Weg zu „Tokyo 2020+1.“

So gab das Organisationskomitee direkt nach Ende dieses Rückabwicklungsprozesses im Dezember bekannt, alle zurückgegebenen Tickets erneut verkaufen zu wollen. Immerhin hatte der bis zu seinem Rücktritt im Sommer noch als Premierminister regierende Shinzo Abe wiederholt betont, Olympische Spiele ohne Zuschauer gebe es mit ihm nicht. Zu viel Geld ginge verloren, und zu viel Feierlichkeit.

Mittlerweile aber sind wieder ein paar Monate ins Land gezogen, ohne dass sich die globale Pandemielage verbessert hätte. Und Shinzo Abe – der nicht zuletzt wegen seiner verspäteten Reaktion auf das Coronavirus seine einstige Popularität verspielte – ist jetzt nur noch ein Ex-Premier. Unter dessen Nachfolger Yoshihide Suga ist nun auch die Zuschauerfrage verhandelbar geworden. Die nun ständig gestellte Frage: Können wir wirklich Zuschauer in die Stadien lassen, selbst wenn so viele der Spielstätten eigens hierfür gebaut wurden?

Für Olympische Spiele in diesem Sommer gibt es wohl drei Optionen. Die erste, und im Interesse einer großen Olympiaparty wohl die insgeheim bevorzugte, wäre die Kopplung der Gültigkeit eines Tickets an eine Corona-Impfung. Allerdings würden hierdurch diejenigen diskriminiert, die, aus welchen Gründen auch immer, noch nicht geimpft sind. Es könnte das Alter sein oder das Land, in dem jemand lebt. Die zweite, von den Organisatoren sicherlich nicht bevorzugte Option, wären Olympische Spiele ganz ohne Zuschauer. Hier gingen Atmosphäre und Ticketeinnahmen völlig verloren.

Ausschließen von Menschen ist ein Reflex

Seit vergangener Woche wird eine dritte Option diskutiert: Nur Zuschauer, die in Japan leben, dürfen in die Stadien. Wie viel sicherer diese Option im Vergleich zur ersten wäre, hinge von einigen weiteren Fragen ab. Zugleich scheint sie keineswegs unwahrscheinlich zu sein. Das Ausschließen von Menschen aus dem Ausland ist in Japan immer wieder ein Reflex auf neue Probleme. Das ist auch in der Pandemie wieder deutlich geworden, als in Japan lebende Ausländer nach einer Ausreise monatelang nicht mehr ins Land kamen.

Der Slogan „Unity in Diversity“ wird in den nächsten Monaten womöglich nicht mehr so oft zu hören sein. Immerhin: Wenn es so kommt, dass Ausländer wieder draußen bleiben müssen, bekommen sie vermutlich ihr Geld zurück. Das wurde ja schon einmal groß angekündigt.