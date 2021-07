Berlin - An diesem Freitag starten die Leichtathletik-Wettkämpfe in Tokio. Lisa Marie Kwayie von den Neuköllner Sportfreunden hat ihren ersten 200-Meter-Vorlauf am frühen Montagmorgen. Anders als andere träumte die Berliner Sprinterin als Kind nicht von Olympia. Dass die 24-Jährige in Japan ihre ersten Spiele erlebt, nennt sie Schicksal – und hat eventuell sogar die Chance in der 4 x 100-Meter-Staffel ein weiteres olympisches Rennen zu bestreiten.

Berliner Zeitung: Frau Kwayie, wenn Sie wählen könnten zwischen Individualität und Kollektivität, welches Substantiv ist Ihnen sympathischer?