Berlin/Tokio - Es war ein Sprung, der besser kaum hätte sein können: ein letztes Durchatmen, zwölf schnelle Schritte Anlauf, dann der große Satz aufs Sprungbrett. Von diesem einmal kräftig abgedrückt, katapultierte sich Philipp Herder am Sonnabend in die Luft, legte drei ebenso schnelle wie saubere gehockte Salti hin und landete anschließend sicher auf der Matte hinter dem Sprungtisch im Ariake Gymnastics Centre in Tokio. Herder ballte lachend die Hand zur Faust.

Je eine Übung am Barren und am Reck später, hatte der 28-Jährige dann erst recht Grund zum Jubeln: Nicht nur hatte der Berliner sich bei den Olympischen Spielen in Tokio gerade mit seinen Kollegen für das Mannschaftsfinale am Montag (12 Uhr MESZ) qualifiziert, auch der Einzug ins Mehrkampffinale war ihm durchaus überraschend geglückt. Es sind zwei Finals, die nun die Highlights von Philipp Herders Turnkarriere werden – zehn Jahre, nachdem diese eigentlich schon vorbei war.