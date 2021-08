Berlin - Zwei Wochen Olympische Spiele neigen sich dem Ende zu. Am Sonntag steht die Schlussfeier im Olympiastadion von Tokio an. Und was haben uns die Wettbewerbe in Japan nun gegeben? Sind die Spiele tatsächlich das Licht am Ende des Tunnels gewesen? Für wen hat sich das Bild erfüllt, das Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), seit Bekanntgabe der Verschiebung wegen der Corona-Pandemie wieder und wieder bemühte?

Olympische Momente hat es in Tokio tatsächlich viele gegeben. Kaum einer leuchtete wie jener, der sich wenige Meter neben der Hochsprunganlage des Olympiastadions abspielte. Kamera an, Fokus auf den Katarer Mutaz Essa Barshim und den Italiener Gianmarco Tamberi. Sie führen, haben beide 2,37 Meter übersprungen, 2,39 Meter dreimal gerissen, aber gleichviele Versuche gebraucht. Ein Kampfrichter sagt, das Stechen um die Goldmedaille könne losgehen. Aber Barshim, ein dürrer Kerl mit unglaublich langen Beinen, hat eine bessere Idee: „Können wir zwei Goldmedaillen bekommen?“