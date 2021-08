Berlin/Tokio - Es ist eine 250 Meter lange Bahn aus sibirischem Fichtenholz, die im japanischen Izu dieser Tage für Spektakel sorgt. Luftlinie rund 100 Kilometer von Tokio entfernt ins Izu Velodrome verlegt, bietet die sehr alte und deswegen sehr schnelle Radrennbahn beste Voraussetzungen für spannende und Weltrekord-reiche Bahnrad-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen. Voraussetzungen, von denen am Sonnabend auch Theo Reinhardt wieder profitieren kann.

Zusammen mit seinem Eisenhüttenstädter Partner Roger Kluge geht der 30-jährige Berliner dann im Zweier-Mannschaftsfahren, auch Madison genannt, auf die Fichtenholzbahn. Nach Platz sechs in der Mannschaftsverfolgung gilt das Duo dort als aussichtsreicher Medaillenkandidat. Um diese Aussicht Realität werden zu lassen, braucht es allen voran viel Vertrauen in den Teamkollegen, das beim Bahnradsport so wichtige Material und den Gedanken, dass schon nichts schiefgehen wird.