Berlin - Bei ihren ersten olympischen Medaillen, Gold im Team, Silber in der Einzelwertung, 1992 in Barcelona, war Isabell Werth 23 Jahre alt. Am vergangenen Mittwoch im Equestrian Park von Tokio überraschte das deutsche Dressurteam die Weltranglisten-Erste mit einem bunt verzierten Kuchen zum 52. Geburtstag. Eine Reiterkarriere kann lang sein, und ein Pferdesportler kann noch international mitspielen, wenn er der Rente näher ist als dem Abi-Ball. Nach den beiden Medaillen von Barcelona sammelte Isabell Werth fünf weitere Gold- und zwei Silbermedaillen, plus neun Weltmeister-, 20 Europameister- und vierzehn Deutsche Meistertitel. Alles zusammen trug ihr den Titel der erfolgreichsten Reiterin aller Zeiten ein.

Werths außergewöhnliche Karriere begann auf dem elterlichen Bauernhof in Rheinberg/Niederrhein, mit einem Pony und ersten Turnierversuchen auch über Hindernisse und querbeet durch Wald und Feld. Dabei hätte es bleiben können, wie bei so vielen jungen Mädchen, bei denen dann irgendwann der erste Freund das bis dahin so heiß geliebte Pferd verdrängt. Aber Isabell Werth setzte ihre Prioritäten anders.