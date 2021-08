Tokio - Für Atsuhisa Yamamoto ist nach Olympia vor Olympia. „Natürlich geht es jetzt weiter“, sagt er. „Ich habe Paris schon im Auge. Die Vorbereitung läuft längst.“ Yamamoto, sportlich gekleidet, legeres Auftreten, stand in den vergangenen Wochen immer wieder in der Öffentlichkeit, hat Interviews gegeben, Vorträge gehalten. Ein Athlet ist er nicht.

Atsuhisa Yamamoto ist Olympia-Gegner. Der Professor für Sportwissenschaften von der Seijo Universität im Westen Tokios sitzt in einem Seminarraum, es ist ein Gespräch unter zweien, sicher ist sicher in Zeiten der Pandemie. Yamamoto hat diverse Bücher herausgebracht, die die negativen Seiten von Olympia betonen. Bei einem Band mit dem Titel „Anti-Tokio-Olympia-Manifest“, in dem Wissenschaftler und Aktivisten zu Wort kommen, war er Mitherausgeber. Vor zwei Jahren kam das Thesenbuch: „Wir brauchen Olympia doch nicht“. Und im Pandemie-Jahr 2020 erschien „Die Post-Sport-Ära“. Mit Blick auf einen Bücherstapel vor sich sagt Yamamoto: „Ich bin noch lange nicht fertig.“