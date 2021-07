Tokio/Berlin - Fast zwanzig Jahre arbeitete Win Htet Oo für sein großes Ziel: die Olympischen Spiele. Der Schwimmer trainierte fast täglich an Technik, Kraft, Ausdauer, um einmal die Atmosphäre im Olympischen Dorf zu genießen. Doch Win Htet Oo entschied sich dagegen. Seine Begründung: „In der Parade der Nationen werde ich nicht unter der Flagge eines Landes marschieren, die eingeweicht ist im Blut meines Volkes.“

Win Htet Oo stammt aus Myanmar. Sein Olympia-Boykott ist ein Protest gegen das Militär, das in seiner Heimat die Macht übernommen hat. Hunderte Menschen sind seither bei Demonstrationen ums Leben gekommen, darunter die Taekwondo-Kämpferin Ma Kyal Sin. Auch andere Sportler haben sich mit der Opposition solidarisiert, offen und laut, kreativ oder subtil, die meisten im Exil, so wie Win Htet Oo, der in Australien lebt. Das Olympische Komitee Myanmars fordert Zurückhaltung und droht mit Strafen, seine Führungskräfte haben enge Verbindungen zur Armee.