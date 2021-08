Berlin - Ist Skateboarden Kunst? Ist Wellenreiten Lifestyle? Bedeutet Sportklettern Freiheit? Warum werden all diese neu bei Olympia aufgetauchten Sportarten in ein Wettkampf-Korsett gezwängt? Und was machen eigentlich die vielen Kinder bei den Spielen in Japan? Wie immer, wenn etwas anders als vorher ist, entstehen eine Menge Fragen.

Lilly Stoephasius aus Berlin ist einer dieser Teenager, die dieser Tage in Japan eine Bühne bekommen, um den fünf Gastsportarten ein Gesicht zu geben. Eines mit kessem Blick und einem Mund, der unbeschwerte Sätze plaudert: „In Tokio will ich einfach nur Spaß haben und es genießen und vielleicht versuchen, an die Top Ten zu denken. Wenn das nicht klappt, bin ich nicht traurig.“ Die Gymnasiastin aus Charlottenburg ist 14 Jahre alt, die Jüngste im deutschen Olympiateam. Sie trainiert meist in der Skatehalle an der Revaler Straße.