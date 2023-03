Operation an Hand: Stroll kann in Bahrain fahren Nach seinem Radunfall und einer Operation am Handgelenk kann Aston-Martin-Pilot Lance Stroll doch am ersten Grand-Prix-Wochenende des Formel-1-Jahres in Bahr... dpa

ARCHIV - Nach einer Verletzung kann Lance Stroll doch am Rennen in Bahrain teilnehmen. Sergei Grits/AP/dpa/Archivbild

Sakhir -Nach seinem Radunfall und einer Operation am Handgelenk kann Aston-Martin-Pilot Lance Stroll doch am ersten Grand-Prix-Wochenende des Formel-1-Jahres in Bahrain teilnehmen. Dies teilte der englische Rennstall mit.