Organisatoren der Paraden in Katar: Jubel nicht inszeniert Eine Gruppe von Deutschland-Fans zieht durch Katars Hauptstadt Doha. Die meisten von ihnen sind Inder. Keine echten Fans? Ein indischer Mitorganisator der Pa... dpa

ARCHIV - Partys und Paraden: Es gibt Zweifel an der Echtheit deutscher Fußball-Fans in Katar. Hassan Ammar/AP/dpa

Doha -Inszenierter Jubel oder echte Fanfreude? Paraden von Fußballfans in Katar haben wenige Tage vor dem Start der WM in dem Emirat am Golf für Aufregung und Empörung gesorgt. In den sozialen Medien und in Berichten verbreitete sich der Verdacht, die Teilnehmer seien möglicherweise gekauft worden.