Ost-Spitzen von der Bundesliga-Spitze Union Berlin führt auch nach der ersten Niederlage die Bundesliga an. Trainer Fischer muss die Eisernen aber auf ein straffes Programm vorbereiten. Boss Zing... Arne Richter dpa

Präsident Dirk Zingler steht an einem Rednerpult. Andreas Gora/dpa/Archiv

Berlin -Am Tag der Deutschen Einheit wurde in Berlin-Köpenick gearbeitet. Zumindest am Stadion an der Alten Försterei. Urs Fischer bat zum Training, hinter geschlossenen Türen. Wie er es oft und gerne macht beim 1. FC Union. Die Aufarbeitung der ersten Niederlage in der Bundesliga seit März am Samstag bei Eintracht Frankfurt war für die Eisernen aber keine ungewöhnliche Geheimniskrämerei. Es geht nach dem 0:2 ohnehin schnell weiter für das Überraschungsteam des deutschen Fußballs. Malmö, Stuttgart, Malmö, Dortmund heißen die Gegner bis zum übernächsten Sonntag in der Europa League und der Bundesliga. Also Haken dran und weiter machen. Tabellenführer ist man auch nach dem achten Spieltag noch.