Berlin - Was alles möglich ist, wenn die Fußball-Bundesliga mal Sendepause hat: Das Spitzenspiel der Handball-Bundesliga schaffte es am Sonnabend live und in voller Länge in die ARD. Die Füchse Berlin empfingen als Tabellenzweiter, der gerade die erste Niederlage der Saison hinter sich hatte, den unbesiegten Tabellenersten SC Magdeburg. Und schon nach gut einem Drittel der Spielzeit war nicht nur an der Dynamik dessen, was auf dem Feld passierte, sondern auch an den Gesichtern derjenigen, die auf der Tribüne der Max-Schmeling-Halle saßen, zu erkennen: für die Berliner wird das nichts mehr an diesem Abend.

Der 33:29-Sieg für Magdeburg bedeutete den elften Erfolg im elften Ligaspiel für die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert. Die Frage, ob das Team aus dem Bördeland Richtung Meisterschaft steuert, wird immer öfter gestellt. Der Abstand zu den Berlinern beträgt mittlerweile fünf Punkte. Die zuletzt übermächtigen Nordklubs aus Kiel und Flensburg liegen noch weiter zurück. „Mir ist schon bewusst, bei aller Freude“, sagte Wiegert, „dass es Woche für Woche zu neuen Erwartungen kommt.“

Füchse Berlin scheitern an den eigenen Fehlern

Als Konstrukteur des aktuellen Magdeburger Teams, das der 39-Jährige als Trainer und Sportdirektor zusammengefügt und geformt hat, verweist er immer wieder darauf, dass die Tabelle nach elf von 34 Spieltagen nur eine Momentaufnahme widerspiegelt. „Bleiben wir bitte demütig“, sagte der frühere Magdeburger Linksaußen. „Demut kann man auch genießen.“

Eher wenig zu genießen hatte Berlins Sportvorstand Stefan Kretzschmar am Sonnabend. Er beobachtete mit eingefrorener Miene, wie konzentriert, schnell und effizient die Magdeburger ihr Konterspiel aufzogen. Sie schlitzten im Zweikampf nicht nur Lasse Andersson den langen grünen Ärmel auf, sondern bestraften die vielen, kleinen Fehler, die den Berlinern unterliefen, gnadenlos. „Heute haben uns unsere eigenen Fehler getötet“, analysierte Berlins Trainer Jaron Siewert.

Auch die Gesichter von Paul Drux und Fabian Wiede sowie Viran Morros, die verletzt mit Hemd und Teamanzug auf der Tribüne saßen, wirkten betreten. Sie sahen, dass die Magdeburger aus einer stabilen, beweglichen Abwehr heraus nach der Halbzeit (14:19) bereits nach wenigen Minuten einen Zehn-Tore-Vorsprung herausgeworfen hatten. In der Auszeit rief Siewert: „Haut das Ding jetzt nicht weg.“ Kapitän Hans Lindberg schien kopfschüttelnd zu ahnen, dass die Berliner gegen die flinken, wuseligen Magdeburger ohne die verletzten Stammspieler auf der Tribüne nicht würden ankommen können.

Angeführt vom isländischen Regisseur Omar Ingi Magnusson, der selbst neunmal ins Netz traf, bestraften die Magdeburger jeden Fehlwurf. Der Tabellenführer war am Sonnabend in allen Belangen besser als die Berliner, auch bei der Torhüterleistung. Dazu kam, dass Rückraumspieler Nils Lichtlein bei einem Angriff umknickte und sich wohl eine Bänderverletzung zuzog. Er stürzte schreiend zu Boden. „Das war heute ein starker Auftritt von Magdeburg und sicherlich eine Leistung, die mit sehr viel Konzentration zu begründen ist. Wir haben leider in der ersten Halbzeit zu viele Fehler gemacht. Das bestraft eine Mannschaft wie der SCM brutal, ohne eigene Fehler zu machen“, resümierte Kretzschmar.

Wiegert warnt vor allzu großer Euphorie in Magdeburg

Bundestrainer Alfred Gislason scheint einen Durchmarsch des SC Magdeburg in dieser Saison für möglich zu halten: „Mit jedem starken Gegner, den sie souverän schlagen, kriegen sie immer mehr das Gefühl, dass sie gar nicht verlieren können“, sagte der Isländer, der 2001 mit Wiegert als Spieler die bislang letzte Meisterschaft der Magdeburger feierte. Während Berlins Trainer Siewert die Moral seines Teams lobte, das sich am Ende noch einmal auf fünf Tore herankämpfe, warnte Wiegert sein Team vor allzu großer Euphorie, indem er sagte: „Bis zu Platz fünf sind es nur zwei Bushaltestellen. Das muss uns einfach bewusst sein.“