Österreicherin Pinkelnig gewinnt Silvester-Turnier Österreichs Skispringerin Eva Pinkelnig hat souverän das Silvester-Turnier in Villach und Ljubno gewonnen. Die 34-Jährige feierte zum Abschluss der Wettkampf... dpa

ARCHIV - Eva Pinkelnig setzte sich beim Silvester-Turnier in Villach und Ljubno souverän durch. Expa/Stefan Adelsberger/APA/dpa

Ljubno -Österreichs Skispringerin Eva Pinkelnig hat souverän das Silvester-Turnier in Villach und Ljubno gewonnen. Die 34-Jährige feierte zum Abschluss der Wettkampfserie mit vier Springen in Ljubno ihren dritten Tagessieg. Ihren Gesamterfolg hatte sie bereits mit zwei Einzelerfolgen in Villach eingeleitet.