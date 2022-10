Otte scheidet beim Turnier in Wien in Runde eins aus

Wien -Oscar Otte ist beim ATP-Turnier in Wien früh ausgeschieden. Der Tennisprofi aus Köln unterlag dem Briten Daniel Evans im Erstrunden-Match nach zwei Sätzen 4:6, 6:7 (3:7).

Otte durfte beim mit 2,489 Millionen Euro dotierten Turnier in Wien nur deshalb antreten, weil der an Nummer acht gesetzte Italiener Matteo Berrettini wegen einer Fußverletzung abgesagt hatte. Am vergangenen Mittwoch war Otte auch beim ATP-Turnier in Stockholm in der 1. Runde ausgeschieden.