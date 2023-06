Otte verliert auch in Halle in Runde eins

Halle/Westfalen -Vorjahreshalbfinalist Oscar Otte hat sich auch beim Rasen-Tennisturnier im westfälischen Halle nicht aus seiner Ergebniskrise befreit.

Der 29 Jahre alte Kölner musste mit dem 6:7 (3:7), 3:6 gegen den Serben Laslo Djere die nächste Erstrunden-Niederlage hinnehmen. Im ersten Satz hatte Otte bei 6:5-Führung drei Satzbälle, verlor dann aber im Tiebreak. Nach 82 Minuten war das Aus besiegelt.

In Stuttgart hatte Otte am vergangenen Dienstag ebenfalls in der ersten Runde verloren. Er habe am Tag zuvor mit Schüttelfrost und Fieber im Bett gelegen, erzählte er anschließend und kündigte an, sich zunächst auskurieren zu müssen.

Otte hatte in der vergangenen Rasensaison mit dem Halbfinale in Stuttgart und dem Halbfinale in Halle starke Ergebnisse geliefert. Aufgrund einer Knieverletzung ist er in der Weltrangliste mittlerweile aber weit zurückgefallen und belegt nur noch Platz 228.

Für das ATP-Turnier in Halle bekam Otte eine Wildcard. Insgesamt schafften sechs deutsche Tennisprofis den Sprung ins Hauptfeld, Stuttgart-Finalist Jan-Lennard Struff und French-Open-Halbfinalist Alexander Zverev führen die deutsche Riege an.