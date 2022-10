Outsiders holt Titel bei CS:GO ESL Challenger Rotterdam Kurz vor dem Major in Rio gewinnt Outsiders das CS:GO-Turnier ESL Challenger Rotterdam. Für das Team, dessen Organisation mit Sanktionen belegt wurde, ist es... dpa

Rotterdam -Outsiders hat das „Counter-Strike: Global Offensive“-Turnier ESL Challenger Rotterdam gewonnen. Im Finale des im Rahmen der Gaming-Messe Dreamhack stattfindenden Turniers setzte sich das russische Team im Finale mit 2:0 (16:8; 16:14) gegen Ence durch und geht in guter Form in das anstehende Major-Turnier in Rio.