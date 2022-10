Florida Mayhem und Toronto Defiant haben die Playins im Countdown-Cup-Turnier der Overwatch League gewonnen. Sie ziehen als letzte Teams der Region West in d...

Overwatch League: Florida und Toronto in Playoffs dabei

Los Angeles (dpa) – -Florida Mayhem und Toronto Defiant haben die Playins im Countdown-Cup-Turnier der Overwatch League gewonnen. Sie ziehen als letzte Teams der Region West in die Playoffs.

Beide Mannschaften rangen bereits im Finale der Gewinnerrunde um den ersten Playoffs-Platz. Florida Mayhems experimentelle Charakterwahl unterlag auf der ersten Karte Toronto Defiants dominanter Meta-Komposition. Florida Mayhem übernahm diese anschließend, gewann drei Runden infolge und damit die Partie.

„Wir sind selbstbewusst, dass wir es weit schaffen und jedes Team schlagen können. Entsprechend dachten wir: Toronto Defiant bezwingen wir auch so“, erklärte Jeong-wan „Someone“ Ham den holprigen Start im Interview nach dem Match. „Offensichtlich lagen wir falsch.“

Dass man Toronto Defiant nicht belächeln sollte, zeigte die Verliererrunde erneut. Ein schneller Drei-Null-Sieg gegen Boston Uprising schickte das Team auf den Weg zum Meisterschaftstitel.

Die Playoffs der Overwatch League 2022 beginnen am 30. Oktober und finden in Anaheim, Kalifornien statt. Im Eröffnungsmatch treten London Spitfire gegen Philadelphia Fusion an.