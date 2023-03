Özil hat noch keine Zukunftspläne - und keine Trainer-Träume Ex-Weltmeister Mesut Özil weiß noch nicht genau, was er nach seinem Karriereende machen will. Erst mal steht die Familie im Mittelpunkt. Fußball scheint dann... dpa

Ex-Weltmeister Mesut Özil spielte in seiner Karriere für den FC Schalke 04, SV Werder Bremen, Real Madrid, FC Arsenal London, Fenerbahce und Basaksehir Istanbul. Jon Super/AP/dpa

Madrid -Der frühere Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat nach seinem Karriereende noch keine konkreten beruflichen Zukunftspläne. „Ehrlich gesagt, weiß ich nicht hundertprozentig, was in den nächsten Monaten und Jahren passieren wird“, sagte Özil im Interview der spanischen Fachzeitung „Marca“. „Ich will mich vorerst auf meine Familie hier in der Türkei konzentrieren. Ich habe eine Frau und zwei wunderschöne Töchter.“