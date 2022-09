Paderborn Erster - HSV besiegt KSC und vorerst Zweiter Auch mit einem glanzlosen, aber verdienten 1:0 über Magdeburg gelingt dem SC Paderborn die Rückkehr an die Tabellenspitze. Vorerst erster Verfolger ist der H... dpa

Die Paderborner um Marvin Pieringer, Dennis Srbeny und Felix Platte (l-r) sind wieder Tabellenführer. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Michael Matthey/dpa

Fürth -Der SC Paderborn wird mehr und mehr zu einem der Aufstiegsfavoriten in der 2. Fußball-Bundesliga. Mit dem 1:0 (0:0) über den 1. FC Magdeburg eroberte die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok die am Vortag an Heidenheim verlorene Tabellenführung zurück.