Pal Dardai hat alle eingeschworen: „Es ist unsere Aufgabe, den Verein zu retten“

Die erste Strophe der Rettungshymne ist geschrieben – aus vier Spielen und vier Siegen sind durch den 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart drei Siege aus drei Spielen, die Hertha BSC vor dem Abstieg retten sollen, geworden. Ausgerechnet eine beängstigende Statistik, die auch ein Grund dafür ist, dass die Blau-Weißen kurz vor dem Saisonende weiter am Ende der Tabelle stehen, drehte Pal Dardai am Mittwoch in seiner gewohnt spitzfindigen Art ins Positive. Dass Hertha BSC bislang noch kein Auswärtsspiel in dieser Saison gewinnen konnte, sei doch für ihn gut, da es statistisch gesehen jeder Verein in einer Saison hinbekomme, ein Auswärtsspiel zu gewinnen. „Da müsste ich ja eigentlich gar nichts mehr machen“, sagte der Hertha-Trainer und lächelte verschmitzt.

Hertha BSC hat in dieser Saison noch nicht zweimal in Folge gewonnen

Ganz so einfach ist die Sache vor dem so wichtigen Spiel am Freitagabend (20.30 Uhr) beim 1. FC Köln freilich nicht. Das liegt einerseits an der Stärke des Gegners und auf der anderen Seite daran, dass ja auch noch nicht das letzte Auswärtsspiel der Saison für Hertha BSC ist, die Mannschaft am letzten Spieltag noch beim VfL Wolfsburg zu Gast sein wird. Und dann sind da ja auch noch weitere Schreckensstatistiken, wie etwa die, dass die Mannschaft aus dem Westend in dieser Spielzeit noch nie zwei Partien am Stück gewinnen konnte. Auf solche Gedankenspiele aber lässt sich Pal Dardai dieser Tage gar nicht ein, hat seine Spieler, den gesamten Verein und die Fans auf vier Spiele und vier Siege eingeschworen. „Es ist jetzt unsere Aufgabe, den Verein zu retten“, so der Ungar. Notfalls erneut über die Relegation, idealerweise aber auf dem direkten Weg.

Ein Sieg in Köln würde die Konstellation am Tabellenende quasi auf die Spitze treiben: Zumindest bis zum Samstagnachmittag hätten Hertha, der VfL Bochum und der VfB Stuttgart dann jeweils 28 Punkte, wäre der Abstand zum rettenden Platz 15 auf zwei Zähler geschrumpft. Wie wichtig solche Erfolgserlebnisse sind, hat der FC Schalke 04 mit den beiden Last-minute-Siegen gegen Bremen und zuletzt in Mainz, welche das Team auf eben diesen rettenden Rang 15 klettern ließen, unter Beweis gestellt.

Noch euphorischer ging es parallel zum Schalker Erfolg gegen Mainz in Leverkusen zu: Dort bejubelten die Kölner Fans einen 2:1-Sieg gegen den ungeliebten Rheinrivalen und durch diese drei Punkte einen Tag später den rechnerisch gesicherten Klassenerhalt. Im Zuge dessen verkündete Trainer Steffen Baumgart am Mittwoch offiziell seine Vertragsverlängerung bis 2025 und gab sich vor dem Duell mit Hertha BSC gewohnt angriffslustig. „Ich will das Spiel gewinnen, mit aller Macht. Das hat nichts mit der Situation von Hertha zu tun, sondern damit, dass wir nur noch zwei Heimspiele haben. Ich höre immer, dass es um nichts mehr geht. Doch: Es geht um eine ganze Menge“, sagte der Kölner Trainer. Offensichtlich gilt auch beim 1. FC Köln das Mantra: drei Spiele, drei Siege.

Im Rennen um die Meisterschaft kann der „Effzeh“ am letzten Spieltag daheim gegen den FC Bayern München das Zünglein an der Waage sein und eben am Freitag im Spiel gegen die Berliner Einfluss auf den Abstiegskampf nehmen. „Ein Abstieg für Hertha wäre eine Katastrophe“, ist sich Baumgart bewusst. „Das ist ein Traditionsverein, der in die Bundesliga gehört. Auch, wenn ich Unioner bin. Für mich ist Hertha ein geiler Verein, der überragende Nachwuchsarbeit macht.“

Kölns Linton Maina war als Jugendlicher Stammgast bei Hertha BSC

Nur hat Hertha BSC das in den vergangenen Jahren nicht zum eigenen Vorteil genutzt, sondern auf Einkäufe in anderen Klubs gesetzt und das eine oder andere Talent auch dadurch verloren. Linton Maina etwa ist, obwohl er als Nachwuchsspieler nicht das Hertha-Trikot getragen hat, so ein Berliner, der, ob seiner Spielanlagen, aktuell gut in den Kader von Pal Dardai passen würde. Als er noch in Berlin gewohnt hat, sei er bekennender Hertha-Fan und deshalb Stammgast im Olympiastadion gewesen, wie er erst in dieser Woche gegenüber dem Kölner Express erzählte. „Ich war oft da, habe zwei Abstiege miterlebt. Es ist schade, dass ein Hauptstadt-Klub so tief unten drin steht. Ich wünsche ihnen, dass sie es noch schaffen.“

Ein Interesse an einer Verpflichtung habe es während seiner vier Jahre bei Zweitligist Hannover 96 von den Hertha-Verantwortlichen gegeben. „Es gab ein Jahr vor meinem Wechsel nach Köln Gespräche, aber ich war nie heiß darauf, zurückzugehen “, so Maina. Stattdessen kann er mit seiner Leistung am Freitagabend Einfluss darauf nehmen, wohin der Weg für Hertha BSC in der kommenden Saison führt. Wenn es denn sein Trainer Steffen Baumgart wie Pal Dardai macht und auf einen Wechsel der Startformation – der sich nicht durch eine Sperre automatisch ergibt – gegenüber dem Spiel der Vorwoche verzichtet.